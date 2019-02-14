AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip:- "Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında telif hakları yasalarının güncellenmesi konusunda yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını bildirdi. Ansip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Yeni telif hakları düzenlemesinin internet kullanıcılarının haklarını koruyacağına işaret eden Ansip, düzenlemenin internet platformlarına yönelik kurallara da açıklık getireceğini belirtti. Ansip, eserlerin maddi karşılığının adil bir şekilde alınacağını, dijital platformların itiraz halinde yasal olmayan içerikleri hızlı bir şekilde kaldırmalarının sağlanacağını bildirdi. Telif hakkı düzenlemesinin ifade özgürlüğünü güvence altına aldığını vurgulayan Ansip, esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video ve fotoğrafların ise yasaklanmayacağını belirtti. Düzenlemeyle, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek. YouTube gibi platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak. Google, Facebook veTwitter gibi dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerine engel olacak. AB Komisyonu, telif hakları kurallarının dijital çağa uygun biçimde güncellenmesini 2016 yılında teklif etmişti. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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