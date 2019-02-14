0553 313 94 23

AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip:- "Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak"

14 Şubat 2019 Perşembe 01:42
AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında telif hakları yasalarının güncellenmesi konusunda yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Ansip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Yeni telif hakları düzenlemesinin internet kullanıcılarının haklarını koruyacağına işaret eden Ansip, düzenlemenin internet platformlarına yönelik kurallara da açıklık getireceğini belirtti.

Ansip, eserlerin maddi karşılığının adil bir şekilde alınacağını, dijital platformların itiraz halinde yasal olmayan içerikleri hızlı bir şekilde kaldırmalarının sağlanacağını bildirdi.

Telif hakkı düzenlemesinin ifade özgürlüğünü güvence altına aldığını vurgulayan Ansip, esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video ve fotoğrafların ise yasaklanmayacağını belirtti.

Düzenlemeyle, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek.

YouTube gibi platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak.

Google, Facebook veTwitter gibi dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerine engel olacak.

AB Komisyonu, telif hakları kurallarının dijital çağa uygun biçimde güncellenmesini 2016 yılında teklif etmişti.

Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 01:42
  1. AB
  2. AP
  3. Avrupa
  4. dijital
  5. internet
  6. telif hakkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da bin 281 projenin açılışı yapıldı
    1. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    2. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    3. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    4. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    5. Mesut Özil'den 'Payitaht Abdülhamid'..
    6. Uygur Türklerinden Çin'e karşı..
    7. Korkunç olay: 2 yaşındaki bebek feci..
    8. Real Madrid, Hollanda’dan galibiyetle..
    9. Bakan Akar'dan kritik görüşme
    10. Soros: ABD Sovyetler gibi çökecek!
    11. ABD Temsilciler Meclisinden Yemen adımı
    12. Tottenham, Dortmund’u rahat geçti
    13. İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla..
    14. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'ı şoke eden..
    16. Cezayir, Fransa'dan çöldeki "nükleer..
    17. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    18. İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan..
    19. "Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel..
    20. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir