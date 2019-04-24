AB Suudi Arabistan'daki idamlara sessiz kalmadı!

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'da dün 37 kişinin idam edildiğine dikkati çekerek Birliğin "kesin bir şekilde" ve her koşulda idam cezasına karşı olduğunu vurguladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da dün 37 kişinin idam edildiği, bunun ülkedeki olumsuz eğilimin giderek arttığını gösterdiği kaydedildi.

Toplu infazların adil yargılama sürecine gölge düşürdüğü ifade edilen açıklamada, idam edilen kişilerin kimliklerinin aynı zamanda ülkede mezhepçi gerginliği tetikleme potansiyeli taşıdığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "AB kesin bir şekilde, her koşul ve durumda idam cezasına karşı çıkıyor. Acımasız ve insanlık dışı bu cezanın caydırıcı etkisi olduğunu düşünmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti. İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.