Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB sonunda kabul etti! FETÖ bir terör örgütü 

Yarın açıklanacak raporda FETÖ için ilk defa “terörist” denildi, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde haklı olduğu vurgulandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:53
AB sonunda kabul etti! FETÖ bir terör örgütü 

Avrupa Komisyonu’nun 17 Nisan tarihinde yani yarın yayımlayacağı aday ülkelere ilişkin raporda yer alan Türkiye kısmına ilişkin detaylarda sürpriz ayrıntılar ortaya çıktı.

Brüksel’e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, stratejik belgede Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) aday bir ülke olduğunu teyit ederek müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yapıldı. Raporda, ilk defa FETÖ bir “terör örgütü” olarak da tanımlandı.

Bu amaçla Türkiye’nin FETÖ ile yaptığı mücadelede haklı olduğu ifade edilirken, Türkiye’nin kurumlarını korumak için yaptığı görevden alma gibi tedbirlerin de normal olduğuna dikkat çekildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınayan Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelede AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını da raporda kayda aldı.

Raporda, ayrıca, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi. Türkiye’nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı. Raporun bir başka sürprizi ise açıklayacak isim konusunda oldu.

Raporun, Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, Komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmerman tarafından sunulacağı öğrenildi. Bu arada, demokratik haklar gibi daha önceki raporlarda sert ifadeler kullanan Komisyonun, bu sefer diplomatik ve ölçülü bir dil kullanması da ayrıca dikkat çekti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:53
  1. ab
  2. avrupa birliği
  3. fetö

YORUM YAZ

  • SuriyeliSuriyeli4 sa önce
    Kılıçdaroğlu ülkenin ekonomik durumuna bakarak kimse yatırım yapmaz diyor yapmasın demiyor ..ekonomi düzelsın eskiye dönelim elbet yapılır bunu demek istıyor .. Maşallah herkes saldırmış demediğini bırakmamış insanlar.. 
  • Akif srıkcanAkif srıkcan8 sa önce
    Bu da kendini hayvanım zannediyor ulan kefere bu ülkeye bu kafar hainligi ingilizler bile yapmadı ulan puşt sen nasıl bir hainsin nadıl genel başkansın sen ne işe yararsın ulannn kıçıdaroglu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  1. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  2. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  3. Dortmund'da sakatlık şoku!
  4. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  5. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  6. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  7. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  8. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  9. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  10. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  11. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  12. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  13. Bursaspor hazırlıklara başladı
  14. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  15. Timsah çalışmalara hemen başladı
  16. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  17. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  18. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  19. Korkutan deprem! Antalya sallandı
  20. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?