  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan, İstanbul seçimi için aradığı ismi buldu! Cumhurbaşkanı’na en yakın isimlerden biri olan Abdulkadir Selvi, o kişiyi böyle duyurdu

Türkiye'yi sallayacak gelişme! Yerin altından bir anda fışkırmaya başladı: Saniyede 100 litre çıkıyor

Sen ne yaptın böyle Bakan Bey! Erdoğan küplere binecek! Yazık, vallahi yazık

Sosyal medya "kazanç kapısı" oldu! Sosyalleşmeyi bırak kendi ticaretine bak!

Maalesef Rusya geliyor! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir

Dünyanın en iyi 100 şehri! Türkiye'den hangi şehirler var?

Böyle hakim böyle mahkeme olmaz olsun! Cinayete komik ceza

Bir felaket olsa suçu Togg'a atacaklardı

İran'da karakola saldırı: 12 ölü

Bayraktar TB2 SİHA'nın son yaptığı Çin'i şoka uğrattı! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular
Dünya AB 'savaşa hayır' diyemedi!
Dünya

AB 'savaşa hayır' diyemedi!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 19:13:00 - 2023-12-15 19:16:14
AB 'savaşa hayır' diyemedi!

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazzede ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.

İsrailli yerleşimcilerin İşgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet günbegün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda AB ve aralarında Kanada, Finlandiya, Norveç ve Birleşik Krallık’ın da yer aldığı 14 ülke İsrail'e yaşanan şiddete son verilmesi için acil ve somut adım çağrısında bulundu.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı açıklamada, “Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu yönündeki tutumumuzu yineliyor ve İsrail'e uluslararası hukuktan, özellikle IV. Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesinden doğan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ŞİDDETİN ARTMASI KABUL EDİLEMEZ”

Yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetteki artışın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “İşgalci güç İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli sivil nüfusu korumalıdır. Şiddetin sorumluları adalete teslim edilmelidir” denildi. İsrail'in Filistinlileri koruma ve yerleşimcileri yargılama konusundaki başarısızlığının eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaşan işgalci şiddetinin cezasız kaldığı bir ortama yol açtığı belirtilen açıklamada, bu durumun Batı Şeria'da ve bölgede güvenliği zayıflattığına ve kalıcı barış umutlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB ve 14 ülke ortak açıklamada, Filistinlilerin korunması için İsrail’e yerleşimci şiddetine karşı acil ve somut adımlar atması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Gündem

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Erdoğan ABD Başkanı Biden’ı uyardı: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"
Erdoğan ABD Başkanı Biden’ı uyardı: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"

Gündem

Erdoğan ABD Başkanı Biden’ı uyardı: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"

Tehlike çok büyük çok! 'Hükümet sorun yok' diyor ama İsrailliler ve Ruslar çılgınlar gibi tarım arazisi topluyor
Tehlike çok büyük çok! 'Hükümet sorun yok' diyor ama İsrailliler ve Ruslar çılgınlar gibi tarım arazisi topluyor

Gündem

Tehlike çok büyük çok! 'Hükümet sorun yok' diyor ama İsrailliler ve Ruslar çılgınlar gibi tarım arazisi topluyor

Ölüm listesine para ödülü! Terör devleti İsrail son çare bunu da yaptı: Havadan ilan atarak duyurdu
Ölüm listesine para ödülü! Terör devleti İsrail son çare bunu da yaptı: Havadan ilan atarak duyurdu

Gündem

Ölüm listesine para ödülü! Terör devleti İsrail son çare bunu da yaptı: Havadan ilan atarak duyurdu

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İsrail'in sırası olay olurken Türkiye'nin yeri herkesi şaşırtacak
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İsrail'in sırası olay olurken Türkiye'nin yeri herkesi şaşırtacak

Gündem

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İsrail'in sırası olay olurken Türkiye'nin yeri herkesi şaşırtacak

Kalleş İsrail, AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti
Kalleş İsrail, AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti

Gündem

Kalleş İsrail, AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23