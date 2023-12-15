AB 'savaşa hayır' diyemedi!
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazzede ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.
İsrailli yerleşimcilerin İşgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet günbegün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda AB ve aralarında Kanada, Finlandiya, Norveç ve Birleşik Krallık’ın da yer aldığı 14 ülke İsrail'e yaşanan şiddete son verilmesi için acil ve somut adım çağrısında bulundu.
CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI
Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı açıklamada, “Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu yönündeki tutumumuzu yineliyor ve İsrail'e uluslararası hukuktan, özellikle IV. Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesinden doğan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
“ŞİDDETİN ARTMASI KABUL EDİLEMEZ”
Yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetteki artışın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “İşgalci güç İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli sivil nüfusu korumalıdır. Şiddetin sorumluları adalete teslim edilmelidir” denildi. İsrail'in Filistinlileri koruma ve yerleşimcileri yargılama konusundaki başarısızlığının eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaşan işgalci şiddetinin cezasız kaldığı bir ortama yol açtığı belirtilen açıklamada, bu durumun Batı Şeria'da ve bölgede güvenliği zayıflattığına ve kalıcı barış umutlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.
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AB ve 14 ülke ortak açıklamada, Filistinlilerin korunması için İsrail’e yerleşimci şiddetine karşı acil ve somut adımlar atması çağrısında bulundu.
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