AB, Rusya'dan Navalnıy için bağımsız soruşturma istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ilk bulgulara göre zehirlendiği belirtilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumu hakkında Rusya'nın acilen bağımsız bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Almanya'da tedavisi devam eden Navalnıy'ın ilk test sonuçlarının Sibirya'da bulunduğu sırada zehirlendiğini gösterdiğini hatırlattı.

Rus muhalif aktiviste acil şifa dileklerini ileten Borrell, "Avrupa Birliği, Navalnıy'ın hayatına kastedildiğini gösteren bu girişimi kınamaktadır. Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, Rus halkı ve uluslararası camianın Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkındaki gerçekleri bilmek istediğini kaydederek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.