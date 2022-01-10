AB, nükleer santrallere 500 milyar Euroluk yatırım öngörüyor

Breton, bir Fransız gazetesine verdiği demeçte Avrupa’da elektik talebinin gelecek 30 yılda iki kat artacağına işaret etti. Breton, karbonsuz elektrik üretimini yükseltmenin önemli olduğunu anlattı.

Thierry Breton, karbonsuz elektrik üretim kapasitesini arttırmak için nükleer enerji alanında önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Bu arada nükleer ile doğal gaz yatırımlarının AB tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanması üye ülkeleri karşı karşıya getiriyor. Bazı ülkeler, nükleer ile doğal gazın sürdürülebilir ve yeşil olarak tanımlanmasını AB iklim hedefleriyle çelişkili görüyor.

Nükleerin AB tarafından yeşil yatırım olarak tanımlanmasına Almanya, Avusturya, Danimarka, Portekiz ve İspanya tepki gösteriyor. Fransa’nın yanı sıra Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya ise nükleer santrallerin yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini istiyor.

AB üyesi 27 ülkeden 13’ü elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor. Bu ülkelerde toplam 106 çalıştırılabilir durumda nükleer reaktör yer alıyor.