AB milyarlarca euroluk bütçeye onay verdi

Koronavirüs pandemisinde Avrupa'nın en önemli havacılık firmaları büyük zarara uğradı. Geçtiğimiz dönemde Lufthansa'nın yaşadığı krizin bir benzerinin içinden geçen Air France, mali problemlerini atlatabilmek adına AB'nin kapısını çaldı.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle mali sıkıntı çeken Air France'a hükümetin mali yardım yapmasının Birlik kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Milyarlarca euroluk kaynak ayırılacak

Açıklamada, şirketin yeniden sermayelendirilmesi amacıyla Fransız hükümetinin 4 milyar avro kaynak sağlamasının AB Komisyonu tarafından onaylandığı kaydedildi.

Air France'ın söz konusu destekten faydalanmak için Paris Orly Havalimanı'ndaki uçuş slotlarından 18 tanesini rakip hava yollarının kullanımına açmayı kabul ettiğine işaret edilen açıklamada, şirketin yeniden sermayelendirme geri ödenene kadar kar payı dağıtamayacağı, hisse geri alımı yapamayacağı ve yöneticilere ikramiye veremeyeceği bildirildi.

AB'den kurtarma hamlesi

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 59 azalmış, borcu da iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.