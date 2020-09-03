  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB, lityumu kritik ham maddeler listesine ekledi
Ekonomi

AB, lityumu kritik ham maddeler listesine ekledi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:09:57 -
AB, lityumu kritik ham maddeler listesine ekledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), özellikle batarya teknolojilerinde kullanımıyla öne çıkan lityumu kritik ham maddeler listesine ekleme kararı aldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de kritik ham maddelere ilişkin stratejileri içeren eylem planına hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sefcovic, güvenli ve sürdürülebilir ham madde tedarikinin dirençli bir ekonomi için ön koşul olduğunu belirterek, "Avrupa, elektrikli otomobil bataryaları ve enerji depolama için 2030'a kadar 18 kat , 2050'ye kadar da 60 kat daha fazla lityuma ihtiyaç duyacak." diye konuştu.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı kritik ham madde bağımlığına dönüştürmek istemediklerini ifade eden Sefcovic, ham maddelerde yüksek bağımlılığı azaltan, kaynakları çeşitlendiren, sürdürülebilir stratejiler izleyeceklerini anlattı.

Sefcovic, AB'nin bataryalarda kullanılan lityumu kritik ham maddeler listesine ekleme kararı aldığına dikkati çekti.

Breton da Avrupa'nın çevreci ve dijital dönüşümünde kritik ham maddelerin önemine işaret etti.

Avrupa'nın kritik ham maddelerde tamamen dışa bağımlı olmaması gerektiğini söyleyen Breton, özellikle nadir elementlerde 3'üncü ülkelerden tedariki çeşitlendirmeyi, AB'nin kendi çıkartma, işleme ve geri dönüşüm kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı