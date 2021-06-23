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Gündem AB liderleri Türkiye'yi görüşecek
Gündem

AB liderleri Türkiye'yi görüşecek

Brüksel'de AB'ye üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları bir araya gelecek. Zirvede Türkiye de görüşülecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 22:24:00 -
AB liderleri Türkiye'yi görüşecek

Liderlerin, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere mali yardım paketini yenileme önerisini prensipte kabul etmeleri bekleniyor. Mali paketin büyüklüğü en az 3 milyar Euro.

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avusturya'nın itirazları sebebiyle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi konusunda ise henüz mutabakat sağlanamadı. Almanya, Türkiye ile diyaloğun yeniden başlatılması kararına sadık kalınmasını istiyor.

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