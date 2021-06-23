AB liderleri Türkiye'yi görüşecek
Brüksel'de AB'ye üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları bir araya gelecek. Zirvede Türkiye de görüşülecek.
Liderlerin, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere mali yardım paketini yenileme önerisini prensipte kabul etmeleri bekleniyor. Mali paketin büyüklüğü en az 3 milyar Euro.
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avusturya'nın itirazları sebebiyle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi konusunda ise henüz mutabakat sağlanamadı. Almanya, Türkiye ile diyaloğun yeniden başlatılması kararına sadık kalınmasını istiyor.