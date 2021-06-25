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Gündem AB liderleri Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesinde anlaştı
Gündem

AB liderleri Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesinde anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 04:41:00 -
AB liderleri Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesinde anlaştı

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

Zirvenin ilk toplantısından sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarada bulundu.

Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.

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