AB liderleri Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesinde anlaştı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.
AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.
Zirvenin ilk toplantısından sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarada bulundu.
Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.