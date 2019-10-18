AB liderleri Brexit sonrası bütçeyi görüşecekler
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi`nin ikinci gününün gündeminde Brexit sonrası Avrupa Birliği bütçesi yer alacak.18 Ekim 2019 Cuma 09:31
Verilen bilgiye göre AB liderleri, 2021-2027 döneminde 1,1 trilyon euro harcama yapma imkanı verecek yeni bir bütçe planını tartışacaklar.
Finlandiya tarafından hazırlanan bütçe planı, AB milli gelirinin yüzde 1,03-1,08'i arasında bir harcama imkanı anlamına geliyor ve AB Komisyonu'nun yüzde 1,1 oranında harcama öngören planından daha az iddialı.
AB Parlamentosu ise milli gelirin yüzde 1,3'ü büyüklüğünde bir harcama planı hazırlanması çağrısı yapmıştı.
YORUM YAZ