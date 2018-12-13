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AB Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de protestolar

Brüksel'de, Brexit ve Rusya karşıtları ile çiftçiler, zirvenin yapılacağı bölgede protestolar gerçekleştirdi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:57
AB Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de protestolar

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Brexit ve Rusya karşıtları ile çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bölgede protestolar düzenledi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağı bölgede, farklı gruplar çeşitli protestolar gerçekleştirdi.

AB Komisyonu önüne öğle saatlerinde, içerisinde yaklaşık 30 protestocunun bulunduğu sarı renkte bir otobüs geldi. Protestocular, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinde ikinci bir halk oylaması yapılması çağrısında bulundu.

AB Konseyi yakınındaki Schuman Meydanı'nda da Rusya karşıtları çeşitli afişler açtı. Ukrayna bayrakları açılan gösteride, Rusya'nın bölgedeki politikası protesto edildi.

Aynı bölgeye traktörleri ile gelen çiftçiler ise AB tarım politikaları karşıtı gösteri düzenledi. Letonya Başbakanı Maris Kucinskis, bir süre ülkesinin bayrağını taşıyan protestoculara eşlik etti.

Öte yandan, bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Polis, protestocuları AB Konseyi binasına yaklaştırmadı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:57
  1. AB
  2. AB Liderler Zirvesi
  3. Belçika
  4. Brüksel
  5. protesto

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