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AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı

08 Şubat 2019 Cuma 17:16
AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

BRÜKSEL/BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin birlik gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede anlaşma sağladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenleme konusunda AB üyesi ülkelerin anlaştıklarını belirten Merkel, "Doğal gaz yönetmeliği konusunda Almanya ve Fransa'nın birlikte çalışması sonucunda bir anlaşma sağlayabildik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 2 projesi, Berlin ve Paris arasında görüş ayrılığına neden olmuştu. Fransa, doğal gaz projelerinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemeye destek vereceğini açıklamıştı.

Projenin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemede görüş ayrılığı, Almanya'nın projede AB için başmüzakareci olarak kalması koşuluyla gerçekleşti.

Brüksel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri seviyesinde ele alınan doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğal gazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD ve Polonya karşı çıkıyor.

Öte yandan, Rusya’dan bugün yapılan açıklamada, Moskova’nın projenin devam etmesini istediği belirtilerek, boru hattının doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasının en güvenli yolu olduğu vurgulandı.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:16
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