  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı
Ekonomi

AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:26:19 -
AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaştı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB dönem başkanı Almanya arasında kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesi konusunda yapılan müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin ağustostan beri devam ettiği anımsatılarak, gelecekteki bütçenin 1 trilyon 74,3 milyar avro, kurtarma programının 750 milyar avro olmak üzere toplam paketin 1 trilyon 824,3 milyar avro olarak belirlendiği kaydedildi.

AP talepleri doğrultusunda bütçeden araştırma, sağlık ve eğitim programlarına 15 milyar avro ilave kaynak sağlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bütçedeki öz kaynakların artırılması için de bir yol haritası belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uzlaşılan paketin onay için AB üyesi ülkelere gönderileceğine işaret edildi.

- Süreç nasıl işledi?

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti
Dünya

Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmaların tamamen durduğunu açıkladı...
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay