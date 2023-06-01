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Gündem AB köşeye sıkıştı, Türkiye'den izin almak için harekete geçtiler! Anahtar Ankara'da
Gündem

AB köşeye sıkıştı, Türkiye'den izin almak için harekete geçtiler! Anahtar Ankara'da

Yeniakit Publisher
2023-06-01 08:50:00 -
AB köşeye sıkıştı, Türkiye'den izin almak için harekete geçtiler! Anahtar Ankara'da

Yunan basını, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia etti.

Haberde Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabuluculuk görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiği ifade edildi.

Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı seçildiği belirtildi.

ANAHTAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiği belirtilirken doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

Avrupa'yı Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtarmanın "anahtarı"nın Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu kaydedildi.

 
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Haberde şu ifadeler yer aldı;

Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek.

Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak daha kolay olacaktır.

Unutmayalım ki, Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları vardır.

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