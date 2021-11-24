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Dünya AB Konseyi Başkanı Michel ve Putin telefonda görüştü
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel ve Putin telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, uluslararası gündemde yer alan konuları görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:04:00 -
AB Konseyi Başkanı Michel ve Putin telefonda görüştü

Görüşmede, Belarus ile AB ülkeleri arasında yaşanan göçmen krizinin ele alındığı belirtilen açıklamada, “Bu bağlamda Putin, Avrupa’nın Belarus’a yönelik yeni yaptırım niyetinin verimsiz olacağını vurguladı.” ifadesi kullanıldı.

Belarus görüşüldü

Putin’in görüşmede, Polonya güvenlik güçlerinin, Belarus sınırında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmasına dikkati çektiğinin kaydedildiği açıklamada, “Putin, Michel'in, göçmenlere yönelik şiddeti önlemek ve durumun tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak için Varşova ile çalışmasını umduğunu söyledi.” denildi.

Görüşmede tarafların, Ukrayna, Afganistan, Libya ve Karabağ’da yaşanan son gelişmeleri de ele aldıkları belirtildi.

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