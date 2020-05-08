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Aktüel

AB Komisyonundan "yabancılara" seyahat kısıtlamasının 15 Haziran'a uzatılması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:25:00 -
AB Komisyonundan "yabancılara" seyahat kısıtlamasının 15 Haziran'a uzatılması çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulundu.

Komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB'nin dış sınırlarını kapatmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine girişinin kısıtlanmasının, 15 Haziran'a kadar uzatılması talep edildi.

Bazı Schengen ülkelerinin Kovid-19 ile mücadele önlemlerini hafifletmeye başlatsa da durumun "kırılganlığını koruduğu" belirtildi.

Öte yandan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan düzenlemede, AB veya AB dışındaki Schengen ülkelerinde oturum veya çalışma izni olan kişilerin, Kovid-19 ile ilgili çalışma yürüten bilim insanları ve sağlık çalışanlarının muaf olacağı belirtilmişti.

AB'nin seyahat kısıtlaması, tüm Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Norveç ve Lihtenştaynı da kapsıyor.

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