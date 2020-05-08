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AB Komisyonu, seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’a uzatılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, korona virüs salgını nedeni ile yabancılara uygulanan seyahat kısıtlamasının 15 Haziran’a kadar uzatılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:22:32 -
AB Komisyonu, seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’a uzatılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, korona virüs salgını nedeni ile yabancılara uygulanan seyahat kısıtlamasının 15 Haziran’a kadar uzatılması çağrısında bulundu.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tarafından korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen yabancıların Schengen bölgesine girişlerini kısıtlayan önlemlerin 15 Haziran tarihine kadar uzatılması çağrısında bulunuldu. Komisyon, tarafından bugün AB’nin dış sınırlarını kapatmasına ilişkin bir açıklama yayınlandı. Komisyon, salgın nedeni ile AB dışında bulunan ülkelerin vatandaşlarının Schengen bölgesine girişlerinde uygulanan kısıtlamaların 15 Haziran’a kadar uzatılmasını talep etti. AB Komisyonu, bazı Schengen ülkelerinin korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başladığını fakat durumun hala kırılgan olduğunu duyurdu.


AB’nin korona virüs nedeni ile uyguladığı seyahat kısıtlaması Schengen ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsviçre, Norveç ve Lihtenştayn’ı da kapsıyor.

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