AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.