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AB Komisyon Başkanı Juncker: Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer anlaşmasız Brexit olursa, Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:01
AB Komisyon Başkanı Juncker: Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Brexit'e uyarak AB'den çıkması konusunda çok umutlu olmadığını bir kere daha ifade etti.

"Eğer anlaşma olmadan AB'den çıkarlarsa, ki bu ihtimali yok sayamam, hem İngiltere hem de kıta için bunun ekonomik ve sosyal olarak korkunç sonuçları olur. Benim çabalarım, en kötüsünden kaçınmak için. Ancak bu konuda çok da umutlu değilim" dedi.

AB ve İngiltere "tedbir maddesini" görüştü

Juncker, dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brüksel'de bir araya geldi.

May, Juncker ile  Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmiş tedbir maddesinin görüşüldüğüne dikkati çeken May, "Tedbir maddesinin süresiz olmamasını  sağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan değişikliklerin yapılması gerektiğinin altını çizdim." diye konuştu.

Çözüm bulmak için çalışmalara hızla devam edeceklerini söyleyen May,  "İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılması iki tarafın da çıkarına"  ifadesini kullandı.

Juncker ve May görüşmesinin ardından yayınlanan yazılı açıklamada,  İngiltere'nin AB'den düzenli ayrılığına ilişkin atılabilecek adımların  görüşüldüğü, toplantının yapıcı geçtiği kaydedildi.

Tedbir maddesinin geçici olmasına yönelik hangi yasal güvencelerin  sağlanabileceğinin tartışıldığına işaret edilen açıklamada, AB Brexit  Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay'in gelecekte tedbir maddesine alternatif olabilecek seçenekleri değerlendirmek üzere  görevlendirildikleri belirtildi.

Açıklamada, Juncker ve May'in çalışmalardaki ilerlemeyi değerlendirmek  üzere gelecek günlerde tekrar görüşecekleri ifade edildi.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması  imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna  ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri  sürüyordu.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı  yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin normal takvime göre 29  Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:01
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claud Juncker
  3. Brexit
  4. Avrupa
  5. İngiltere
  6. açıklama

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