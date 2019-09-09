AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini tanımayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimleri tanımadığını bildirdi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasa dışı ilhakı anımsatılarak, bu uluslararası hukuk ihlalinin kınanmaya devam edildiği ifade edildi. Açıklamada, "AB, Kırım yarımadasında yapılan seçimleri tanımıyor." denilerek, Ukrayna'ya ait bu topraklardaki oy verme işlemi sonucu seçilen kişilerin bölge halkının "temsilcisi" olmadığı belirtildi. Rusya genelinde dün farklı bölgelerde vali, belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılmıştı. Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov da Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimlerin boykot edildiğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te baş gösteren meydan olaylarının akabinde Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

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