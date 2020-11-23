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Aktüel AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.
Aktüel

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:11:55 -
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.
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