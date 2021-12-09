  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB, İran'dan nükleer görüşmelerde hızlı ilerleme bekliyor
Dünya

AB, İran'dan nükleer görüşmelerde hızlı ilerleme bekliyor

AB, İran'a yedinci turu Viyana'da yapılacak nükleer görüşmelerde hızlı ilerleme sağlanması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:46:00 -
AB, İran'dan nükleer görüşmelerde hızlı ilerleme bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Viyana'da devam edecek nükleer görüşmeler öncesinde telefonda konuştu.

Borrell, İran tarafının talebiyle yapılan görüşme hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Borrell, Abdullahiyan'a "aciliyet" gerekliliğini ilettiğini belirterek "Nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmek için müzakerelerde daha hızlı ilerlemeliyiz." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamış, 3 Aralık'ta görüşmelere ara verilmişti.

Nükleer anlaşmanın koordinatörü sıfatını taşıyan AB'nin Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora'nın başkanlığında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılan görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilmişti.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçluyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi olan birey ve şirketlere flaş bir çağrıda bulundu.
Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım
Gündem

Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım

Katıldığı canlı yayında konuşan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Aselsan satılıyor" diye yaygara çıkaranların Aselsan'la ilgili tek..
'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti
Gündem

'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay