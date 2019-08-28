0553 313 94 23

AB İngiltere'den Brexit önerisini "en kısa sürede" sunmasını istedi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:33
AB İngiltere'den Brexit önerisini "en kısa sürede" sunmasını istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'den "Brexit'e ilişkin somut önerisini en kısa sürede sunmasını" talep etti.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, üye devletler adına Brexit müzakerelerini yürüten AB Komisyonu için ideal Brexit tarihinin en geç 31 Ekim olduğunu anımsatarak, İngiltere'ye AB'ye "en kısa sürede somut öneriyle gelmesi" çağrısında bulundu.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etme talebini, ülkenin "iç işleri" olarak nitelendirerek, yorum yapmaktan kaçındı.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. 

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:33
  1. AB
  2. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva
  3. Brexit
  4. Brexit müzakereleri
  5. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: “Bu süreçte MHP’ye siz niye bu taraftasınız diyen insanın ya MHP’yi tanımamış olması ya da kafayı yemiş olması lazım”
    1. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül:..
    2. Akhisarspor’da Taha Yalçıner imzayı..
    3. Ülkü Ocaklı gençler Kazdağları’nda
    4. Sofya'da "elektrikli scooter" hırsızlığı
    5. ABD'den Şam'daki fuara ilişkin..
    6. Erol Bulut: "Malatya’dan mutlu dönmek..
    7. Salçalar imece usulü hazırlanıyor
    8. Yemen'de hükümet güçleri Aden..
    9. Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis..
    10. ABD'li elçiden Başkan Erdoğan'a güven..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD..
    12. Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için..
    13. Yediklerimiz yaşam kalitesini..
    14. Şahin’den ‘Boğazköprü’ tepkisi:..
    15. Afrikalı medya temsilcilerine..
    16. PAÜ dünyaca ünlü piyano uzmanını..
    17. Edremit’te narkotik göz açtırmadı
    18. İBB’nin şirketlerine yeni atamalar
    19. Denizli’de ‘e-Belediye bilgi sistemi’..
    20. Ziraat Bankası dünyada da büyümeye..
    21. Kendisine saldıran kayınbiraderi..
    22. Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
    23. Adalet Bakanı Gül, Başbakan Tatar ile..
    24. İhsan Şenocak'tan sosyal medyayı..
    25. Samsun’da 137 bin ton fındık rekoltesi..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci..
    27. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon..
    28. Büyükşehir’den üstyapı seferberliği
    29. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın..
    30. Selahattin Özdemir’e "Aramızda Sıra..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir