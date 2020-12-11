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Ekonomi AB, İngiltere ile anlaşamama ihtimalini yüksek görüyor
Ekonomi

AB, İngiltere ile anlaşamama ihtimalini yüksek görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:17:17 -
AB, İngiltere ile anlaşamama ihtimalini yüksek görüyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapılamama ihtimalini, anlaşmaya varma ihtimalinden yüksek görüyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerindeki son durumun ele alındığını açıkladı.

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan ve 31 Aralık bitimine kadar geçiş süreci uygulanan İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde "durumun zor" olduğunu ifade eden yetkili, ana konularda uzlaşmazlıkların sürdüğüne dikkati çekti.

AB yetkilisi, "Anlaşma sağlanamama olasılığı anlaşma sağlama olasılığından daha yüksek." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere temsilcilerinin bugün müzakerelere devam edeceğini anlatan yetkili, "Pazar gününe kadar anlaşmanın mümkün olup olmadığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, AB tarafının İngiltere ile anlaşmasız ayrılık ihtimalindeki artış nedeniyle hazırladığı acil durum planını dün yayımladığını anımsattı.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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