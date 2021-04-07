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Ekonomi AB hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman alınacak
Ekonomi

AB hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en kırılgan gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi için 22 danışman personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:22:00 -
AB hibesi ile yürütülecek proje için 22 danışman alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda konuyla ilgili olarak “Türkiye’deki mülteciler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) altında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile “En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi” uygulanacaktır. Projenin Teknik Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere, proje süresince tam zamanlı 22 (yirmi iki) danışman personelden hizmet alınacaktır.” denildi.

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