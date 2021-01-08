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Ekonomi AB fonundan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne hibe desteği: Girişimcilere ve KOBİ’lere pusula olacak
Ekonomi

AB fonundan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne hibe desteği: Girişimcilere ve KOBİ’lere pusula olacak

KOBİ’lere ve girişimcilere hem mentorlük hem de prototip desteği sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geliştirdiği son projeyle Avrupa Birliği’nden (AB) 250 bin Euro’ya kadar hibe almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:56:00 -
AB fonundan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne hibe desteği: Girişimcilere ve KOBİ’lere pusula olacak

Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise ocakta imzalanacak.

Alt yapı yatırımıyla güçlenecek

AB’nin koordine ettiği hibe programıyla Kalyon Garaj’ın var olan alt yapı ve ekipman düzeyi daha da zenginleştirilecek. Deneyimli uzmanların mentor olarak yeni girişimcilere danışmanlık yapabilecekleri sistemin kurulması sağlanacak. Böylece KOBİ’ler ve girişimciler, yapacakları yatırımlar için alanında uzman kişilerden teknik ve finansal alanda destek alacak. Ayrıca 7 projeye prototip üretimi aşamasında destek sunulacak. Özellikle girişimcilerin yeni ürün geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları en önemli problem olan ‘prototipleme’ işlemi, Kalyon Garaj’da minimum maliyetlerde gerçekleştirilerek tasarım ve üretim sürelerinin kısaltılmasına olanak tanınacak.

7 Prototip üretilecek

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci ve KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini kaydetti. Dereli, şunları aktardı: “Projeyle Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin kapasitesi gerek yerli gerekse göçmen girişimciler ile KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek. Ardından reel sektörle sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacak. Doğal olarak sanayide deneyimli mentorlerin, girişimcilere ve KOBİ’lere tematik alanlarda destek vermek üzere sisteme dahil edilmeleri planlanıyor.”

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