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Ekonomi

AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:26:52 -
AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.

AB üyesi ülkeler arasına ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 1,2, Bulgaristan ve Romanya yüzde 0,3 ve İsveç yüzde 0,1 büyüdü.

Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yüzde 5,3, İspanya ve Slovakya yüzde 5,2 küçüldü.

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