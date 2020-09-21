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Ekonomi AB bankaları Londra’da takasa devam edecek
Ekonomi

AB bankaları Londra’da takasa devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:09:34 -
AB bankaları Londra’da takasa devam edecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bankaları, 2022 yılı ortasına kadar İngiltere'nin türev takas sistemini kullanacak.

AB Komisyonu, Avrupa'daki finansal kurumların İngiltere'deki piyasalara erişiminin devamına yönelik karar alındığını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerindeki banka gibi finansal kurumlar, 1 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha türev takas işlemlerini İngiltere'de yapabilecek.

AB'den 31 Ocak'ta siyasi olarak ayrılmış olan İngiltere, 1 Ocak 2021'de birlikten ekonomik ve ticari olarak da kopmuş olacak.

İngiltere, yıl sonuna kadar devam eden ve "geçiş süreci" olarak adlandırılan süre zarfında AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Mevcut durumda, Avrupa'nın takas işlemlerinin büyük kısmı Londra'da gerçekleştiriliyor.

Söz konusu süreçte Avrupa'nın takas kapasitesinin arttırılması ve AB’nin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

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