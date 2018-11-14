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AB açıkladı: ABD'ye karşılık vereceğiz

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin AB'den ithalat ettiği otomobillere gümrük tarifesi uygulaması durumunda buna karşılık vereceklerini belirterek, "Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:46
AB açıkladı: ABD'ye karşılık vereceğiz

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Alman Die Zeit gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin AB'den ithalat ettiği otomobillere gümrük tarifesi uygulaması durumunda buna karşılık vereceklerini belirten Malmström, ABD’nin söz konusu otomobillere uygulamayı planladığı tarifelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.

"Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız" ifadesini kullanan Malmström, listede tarım ürünleri gibi diğer ürünlerin de olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, ithal otomobil ve parçalarına yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceklerini belirtmişti. Trump’ın söz konusu tarifeleri uygulamasının en fazla Almanya’yı etkilemesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump ile görüşecek

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dün yaptığı açıklamada, AB'nin ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak için her seviyede görüşmeler yaptığını, bu ayın sonunda Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile tekrar görüşeceğini bildirmişti.

Beyaz Saray'da temmuz ayında bir araya gelen Trump ve Juncker, bir ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı.

Trump, AB ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Ticaret ihtilafları için müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşan ABD ve AB, Dünya Ticaret Örgütü'nde, reforma gidilmesi için birlikte çalışacaklarına dair de karar almıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:46
  1. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström
  2. AB Komisyonu Başkanı Juncker
  3. Jean-Claude Juncker
  4. ABD Başkanı Trump

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