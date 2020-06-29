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Dünya

AB 14 ülkeye seyahat izni vermeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), 14 ülkenin AB'ye seyahat etmesine izin vermeyi planlıyor. Listede Türkiye’nin yer almadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:34:00 -
AB 14 ülkeye seyahat izni vermeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB) korona virüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat yasağını gevşeterek, 14 ülkeden seyahate izin vermeyi planlıyor. Yetkililer, bu ülkelerin Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olacağını dile getirirken, AB'nin Çin'den yapılan seyahatlere ise karşılıklı olması koşulu ile izin vermeyi planladığını aktardılar. Listede ABD, Rusya ve Türkiye bulunmazken, AB seyahat izni vermeyi düşündüğü 14 ülke dışında kalan ülkelere ise seyahat yasağını 1 Temmuz sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

AB'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırırken ülkelerin son 2 haftada tespit ettiği korona virüs vaka sayısının AB ortalaması olan 100 binde 16'dan az olmasına dikkat edeceği ve salgınla mücadeledeki başarısının baz alınacağı düşünülüyor.

AB, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana zorunlu olmayan seyahatleri askıya almıştı.

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