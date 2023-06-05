Aaron Boupendza geri dönüyor! Süper Lig devi peşinde...

Türkiye'de oynadığı dönemde Süper Lig'e adeta damgasını vuran Aaron Boupendza için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Panathinaikos’un kaptanı Kourbelis’i İstanbul’a getiren ve tecrübeli orta saha ile 2 artı 1 yıllık kontrat için anlaşan Trabzonspor, transferde hızlı davranmaya devam ediyor.

Hücum hattını mutlaka güçlendirecek olan Bordo-Mavililer geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdürürken, gündeme giren son isim; Aaron Boupendza.

2020'nin yazında Hatayspor'un Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, başarılı performansı ve golleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu. Fanatik'e göre;

Daha önce Hatayspor’da gol kralı olan ve 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Arabi’ye giden 27 yaşındaki Gabonlu yıldız, sezon başında da 7 milyon Euro karşılığında Al Shabab’a transfer oldu.

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Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından toparlanan Boupendza’nın kulübünde mutlu olmadığı öğrenilirken, Suudi Arabistan ekibinin kiralamaya sıcak bakması halinde Trabzonspor devreye girecek.

Oyuncunun maaş talebi de bu transferde belirleyici olacak.