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Medya

Aamir Khan Türkiye'ye geldi mi?

Aamir Khan Türkiye'ye geldi mi? Türkiye'de filmleri çok konuşulan Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın Türkiye'ye gelme durumu konuşulunca gündeme bomba gibi oturdu. Peki ama Aamir Khan Türkiye'ye ne zaman geliyor, geldi mi? Türkiye'de hangi şehirde film çekecek? Niğde'ye geldiği doğru mu? Aamir Khan kaç gün Türkiye'de kalacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 19:27:00 -
Aamir Khan Türkiye'ye geldi mi?

Yazıp yönettiği farklı filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, ‘Forrest Gump’ filminin uyarlamasını çekmeye başladığı ‘Laal Singh Chaddha’nın corona virüsü salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde tamamlamak için Türkiye'ye geldi. Ünlü aktör 3 gün önce kente geldi ve çekim yapılacak alanları inceledi. Bölgedeki birçok kişi de hayranı oldukları Aamir Kahan'ı ziyaret etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Khan, sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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