Aaa Almanya'ya bakın, makarna dağıtıyorlar! Hem de 2 milyon insana

Almanya'da aşevlerindeki gıda yardımlarından faydalanan kişi sayısının 2 milyonu geçtiği açıklanırken, bazı aşevlerinde artan talebe yetişilemediği ve artık başvurunun kabul edilmediği belirtildi.

Pandemi ile birlikte küresel çapta yaşanan ekonomik kriz en çok da Batı hayranları tarafından örnek gösterilen ülkeleri vurdu. Öyle ki Almanya'da aşevlerine yapılan başvurular artık karşılanamayacak düzeye geldi.

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Almanya’daki aşevlerinin çatı kuruluşu olan Tafel Deutschland’a göre; 2022 yılında ülke çapında ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda dağıtımlarına bir önceki yıla göre ortalama yüzde 50 daha fazla insan geldi. Kurumun başkanı Jochen Brühl, RedaktionsNetzwerk Deutschland’a yaptığı açıklamada, iki milyondan fazla kişinin gıda yardımlarından yararlandığını söyledi.

Aşevlerinin ve tedarik zincirlerinin artışa hazırlıklı olmadığını belirten Brühl, bu nedenle gıda yardımı başvurularının askıya alındığını açıkladı.

Brühl, "Bu yıl zaman zaman aşevlerinin yaklaşık yüzde 30’unda alımlar dondu. Çok fazla insan için çok az yiyecek ve kapasite vardı. Aşevlerinin yüzde 70’inden fazlası da daha az gıdaya sahip olduklarını bildirdi." dedi.

Enflasyon nedeniyle artan fiyatlar ve geçim telaşı sadece yardım arayanlar üzerinde değil, yardım gönüllüleri üzerinde de büyük bir baskıya yol açıyor. Tafel Deutschland’ın yaptığı bir ankette gönüllülerin yüzde 60’ından fazlası tüm bu durumun kendilerini psikolojik olarak çok zorladığını ifade etti.

Ülkede sayıları 960’ı aşan aşevlerinin insanları geçim problemlerini bütünen çözebilecek bir konumda olmadığını ve ana faaliyetlerinin destek sağlama niteliğinde olduğunu belirten Brühl, siyasilerin ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını çözmeye davet etti ve ilaveten yardım gönüllülerinin üzerindeki yükü hafifletmerini talep etti:

“Örneğin; belirli sayıda saat çalıştıklarını kanıtlayabilen gönüllülere, bu taahhütleri için ücretsiz ulaşım bileti verilebilir.”