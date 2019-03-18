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AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı

AA ve TİKA, yabancı gazeteciler için Enerji Muhabirliği Eğitimi düzenledi

18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Cezayir, Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Tunus, Ürdün ve Yemen'den 20 kursiyer katılıyor. Türkçe anlatılacak derslerde Arapçaya simültane çeviri desteği sağlanacak.

AA'nın uluslararası bir haber kuruluşu olarak 13 dilde yayın yaptığını belirten AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, AA'nın uluslararası haber ağı ve eğitim projelerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Çetinkuş, AA Haber Akademisi bünyesinde belirli aralıklarla dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı gazetecilere eğitim verdiklerini belirterek, "Dost ve kardeş ülkelerden gelen gazetecilere verdiğimiz bu tür eğitimleri kamu diplomasisine katkı sunacağı düşüncesiyle düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin haklılığını kamuoyuna ve dünyaya aktarmak maksadıyla kurulduğunu hatırlatan Çetinkuş, 2020'de 100'üncü yılını kutlayacak kurumun, dünyanın en büyük 5 ajansından biri olmayı hedeflediğini kaydetti.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, TİKA iş birliğiyle hayata geçirdiği Enerji Muhabirliği Eğitimi 29 Mart'a kadar devam edecek. Pratik ve teorik olarak 77 saatlik ders programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

Katılımcılara, enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri, infografiğin, fotoğrafın ve görüntünün habere katkısı gibi teknik eğitimlerin yanı sıra enerji diplomasisi, enerji ilişkileri ve güvenliği, enerji hukuku, uluslararası enerji politikalarında dönüşüm ve bölgesel enerji politikaları, uluslararası enerji kurumları ile enerji ekonomisi alanlarında eğitimler verilecek.

Programda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından uzmanların yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünden Av. Süleyman Boşça gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğin basın sponsorluğunu üstlendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
  1. AA haber akademisi
  2. Anadolu Ajansı (AA)
  3. Enerji Muhabirliği Eğitimi
  4. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

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