AA ve TİKA iş birliğinde “Online İnsani Yardım Haberciliği Eğitim Programı” başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online İnsani Yardım Haberciliği Temel Eğitim Programı’’ başladı.



TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programı AA Haber Akademisinin yeni eğitim müfredatları arasında yer alıyor.

Programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA Haber Akademisinin birçok sahada uzman gazeteci yetiştirmek için özel eğitim programları gerçekleştirdiğini, İnsani Yardım Haberciliği Eğitiminin de bu kapsamda düzenlendiğini kaydetti.

İşbilir, medyanın insani yardım zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu ancak savaş ya da doğal afet gibi haberler verilirken bazı etik kurallara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Medyanın, savaş lordlarının, siyasilerin, insani yardımı suistimal edenlerin manipülasyon aracı olması nasıl engellenebilir? Gazeteciler insani yardım haberlerini verirken, fotoğraflarını ve görüntülerini servis ederken nelere dikkat etmeliler? Bu tip soruları çoğaltmak mümkün. Biz de eğitimimizde bu ve benzeri sorulara cevaplar arayacağız ve insani yardım haberciliğinin ilkelerini ve kurallarını tespit etmeye çalışacağız.”

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA’nın 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiği medya eğitimlerine 40’tan fazla ülkede 700’ü aşkın medya temsilcisinin katıldığını aktardı.

Medyanın 21. yüzyıldaki gücüne yakından şahit olduklarını aktaran Tanyeli, İnsani Yardım Haberciliği Eğitiminin de dürüst habercilik ve medya etiği prensipleri dikkate alınarak hazırlandığını vurguladı.

Tanyeli, “Araştırmacı gazetecilik ve veri tabanlı gazeteciliğin öneminin giderek arttığı günümüzde, insan hikayelerine dokunan ve olayların detayına inen habercilik çeşidi de ilgi çekici hale gelmiştir. Dolayısıyla, insani yardım haberciliğinin de bu alandaki boşluğu doldurabilecek kapasiteye sahip olduğu inancındayım.” diye konuştu.



- “İnsani yardımlar sizin kameranızı ve hikayelerinizi takip ediyor”



Programa misafir konuşmacı olarak katılan Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük de insani yardım alanında çalışma yapan kuruluşların, mesajlarını iletebilmek, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirebilmek ve yardıma muhtaç kişilerin haklarını savunabilmek için medyaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bazen bir fotoğraf milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir, yahut kıyıya vuran cansız bedeniyle dünyayı derinden sarsan Aylan bebek örneğinde olduğu gibi insanların yaşadığı trajedileri kamuoyuna net şekilde gösterebilir. Daha açık konuşmak gerekirse, insani yardımlar sizin kameranızı ve hikayelerinizi takip ediyor. Siz kameranızı bir insani krize ya da doğal afete çevirdiğinizde, orada çok daha fazla insana yardım ulaştırma imkanımız olacağına eminiz.”

İnsani yardım çalışmalarındaki 15 yıllık deneyimi boyunca, bu alanda çalışan gazetecilerden her zaman destek gördüğünü dile getiren Küçük, insani yardım alanında dünya medyasında doldurulması gereken bir boşluk olduğunun da altını çizdi.

Küçük, programa katılan medya temsilcilerini bu alanda yapılacak çalışmalarda karşılarına çıkabilecek zorluklarla başa çıkmaya ve insani yardım haberciliği alanında çalışmalar vermeye davet etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 55 katılımcının katıldığı programın ilk gününde A. Cihangir İşbilir “Kriz Haberciliği ve Çatışma Çözümleri", Anadolu Ajansı Orta Doğu muhabiri Enes Canlı da “İnsan Hikayeleri ve Sorumlu Gazetecilik” eğitimlerini verdi.



Programın ikinci gününde ise Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Halil İbrahim İzgi “İnsani Yardım ve İnsancıl Diplomasi” ile AA foto muhabiri Esra Hacıoğlu “İnsan Hikayeleri ve İnsani Yardım Haberciliği” eğitimlerini verecek.



