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Spor AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak
Spor

AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, yarın AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:01:18 -
AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Ağaoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 10.00'da başlayacak.

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