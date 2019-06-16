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AA muhabirine İEKO'dan ödül

Emlak sektörüne katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran haberlere imza atan gazetecilere verilen "İstanbul Emlakçılar Odası Basın Ödülleri" sahiplerini buldu- Etkinlikte, Anadolu Ajansı muhabiri Uğur Aslanhan da ödüllendirildi

16 Haziran 2019 Pazar 14:58
AA muhabirine İEKO'dan ödül

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emlakçılar Odası (İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası-İEKO) Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

İEKO'nun sektöre katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran gazetecilere yönelik verilen ve bu yıl ilki düzenlenen ödül töreni, odanın Mecidyeköy'deki yeni binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, odanın kurulma sürecine değinerek, bu sayede meslek üyelerinin bir çatı altında toplandığını söyledi.

Emlakçıların bu oda sayesinde bir araya gelerek sektördeki eğitim düzeyini artıracağını belirten Yılmaz, her önüne gelenin emlakçı olmaması ve bu işi yapacak kişilerin sektörde yetişmesi gerektiğini kaydetti.

Ödül alan gazetecileri tebrik eden Yılmaz, sektörde farkındalık oluşturan haberlerin önemine işaret etti.


- "Basın mensupları önemli paydaşlarımızdan"


İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da emlakçılık mesleğinin temelinin eğitim olduğunu vurgulayarak, eğitimsiz şekilde bu mesleği sürdürmeye çalışanların hem kalıcı olmadığını hem de meslekle ilgili olumsuz intiba bıraktığını söyledi.

Aşa, mesleğin en iyi şekilde ve eğitimli olarak sürdürülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, gayrimenkul sektörünün önemine işaret etti.

İnşaatın 200'den fazla sektörü direkt etkilediğini ve 2 milyondan fazla kişinin bu sektörde istihdam edildiğini bildiren Aşa, şunları kaydetti:

"Bizler de bu sektörün en önemli paydaşlarındanız. Emlak gibi önemli bir sektöre katkı sağlayan değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için çok büyük paydaş. Bizimle sürekli haber yapan arkadaşlarımız için bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödüllerin kalıcı, geleneksel hale gelmesi en büyük arzumuzdur. Onlar bizim bir nevi ortağımız."

Konuşmaların ardından sektöre katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran haberlere imza atan gazeteciler plaketle ödüllendirildi. AA muhabiri Uğur Aslanhan da ödül aldı.


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:58
  1. Nizameddin Aşa

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