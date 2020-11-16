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Ekonomi AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor - Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı - Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:16:36 -
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.

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