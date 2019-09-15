AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Ankara Haberleri Editörlüğünde başmuhabir olarak görev yapan Ferhat Demircan baba oldu. Ankara'da özel bir hastanede 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe "Alp" adı verildi. Anne Seda Demircan ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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