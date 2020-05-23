AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı Yunan basınında geniş yer buluyor

ATİNA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top'un hayatını kaybetmesi Yunan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Aleksandra Fotaki imzasıyla Ta Nea gazetesinde Furkan'ın vefatıyla ilgili yayınlanan haberde, Furkan'ın, Yunanistan gibi "zor" bir ülkede AA Atina Temsilciliği görevini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde görüş farklılıklarının etkili olduğu dönemlerde bile Furkan'ın haberlerinin iki ülkeyi de birleştiren unsurlar taşıdığı vurgulanan haberde, "Kimse Furkan'ın haberlerine tarafsız değildi diyemez. Kimse Furkan hakkında uç görüşler dile getirdi diyemez. Kimse Furkan'ın kontrolü kaybettiğini söyleyemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Furkan'ın, Yunanistan'da görev yaptığı sürece ekonomik kriz, göçmen krizi, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerle ilgili süreç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti gibi önemli konuları başarıyla takip ettiği kaydedilen haberde, Furkan'ın, aynı zamanda sevgi dolu ve duyarlı kişiliğine vurgu yapıldı.

Haberde, ''Herkes, Furkan gibi bir arkadaşa sahip olmak isterdi. İyi günde ve kötü günde yanında olmayı bilen bir kişi. Furkan, başkalarının mutluluğunu paylaşabilen ama mutsuz olduğun zaman da seni bu ruh halinden çıkarabilecek ideal bir kişiydi." ifadeleri kullanıldı.















