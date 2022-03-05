A400M uçağı nedir? A400M özellikleri neler?
A400M kargo uçağı özellikleri neler? sorusu Rusya’nın Ukrayna’ya topraklarına girmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. 24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağı Ukrayna'ya gönderildi. Rusya’nın savaşa başlamasıyla birlikte Ukrayna hava sahası uçak trafiklerini kapatılmasıyla birlikte A400M iki uçağı Borispol Havaalanı’nda beklemeye alındığı açıklandı. Peki A400M nedir? A400M uçağı niçin kullanılır? A400M kargo uçağınını özellikleri neler? A400M kim tarafından üretildi?
Askerleri havadan taşıma isteklerini karşılayabilmek amacı ile Airbus Military tarafından tasarlanmış bir uçaktır. Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin katılımıyla 1980’li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir.
A400M kargo uçağı yük kapasitesi nedir?
A400M, kargo bölümünde bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri veya üç M113 ZPT yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.
A400M uçak teknik özellikleri neler?
Mürettebat: 3 ( pilot,yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)
Kapasite: 37.000 kg 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman
Uzunluk: 45,1 m
Kanat Açıklığı: 42,4 m
Yükseklik: 14,7 m
Boş Ağırlık: 76.5 ton
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 141 ton
Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton
Maksimum İniş Ağırlığı: 122 ton
Güç Grubu: 4 xEuroprop TP400-D6 turboprop motor (herbiri 11,060 hp)
Pervaneler: 8 Pal – 5.3 metre çapında
Seyir Sürati: 780 km (421 kn)
Menzil: 37 ton ile 3.298km
30 ton faydalı yükle 4.540km
20 ton faydalı yükle 6.390km
Boş Uçak Menzili: 8.170km
Azami irtifası: 11.300m (37.000ft)
Taktik Kalkış Mesafesi: 980 metre
Taktik İniş Mesafesi: 770 metre
Dönme yarıçapı (yerde): 28.6 metre
A400M kargo uçağını kullanan ülkeler hangileri?