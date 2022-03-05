A400M uçağı nedir? A400M özellikleri neler?

Askerleri havadan taşıma isteklerini karşılayabilmek amacı ile Airbus Military tarafından tasarlanmış bir uçaktır. Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin katılımıyla 1980’li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir.

A400M kargo uçağı yük kapasitesi nedir?

A400M, kargo bölümünde bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri veya üç M113 ZPT yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.

A400M uçak teknik özellikleri neler?

Mürettebat: 3 ( pilot,yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)

Kapasite: 37.000 kg 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman

Uzunluk: 45,1 m

Kanat Açıklığı: 42,4 m

Yükseklik: 14,7 m

Boş Ağırlık: 76.5 ton

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 141 ton

Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton

Maksimum İniş Ağırlığı: 122 ton

Güç Grubu: 4 xEuroprop TP400-D6 turboprop motor (herbiri 11,060 hp)

Pervaneler: 8 Pal – 5.3 metre çapında

Seyir Sürati: 780 km (421 kn)

Menzil: 37 ton ile 3.298km

30 ton faydalı yükle 4.540km

20 ton faydalı yükle 6.390km

Boş Uçak Menzili: 8.170km

Azami irtifası: 11.300m (37.000ft)

Taktik Kalkış Mesafesi: 980 metre

Taktik İniş Mesafesi: 770 metre

Dönme yarıçapı (yerde): 28.6 metre

A400M kargo uçağını kullanan ülkeler hangileri?