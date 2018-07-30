A101 aktüel 2 ağustos kampanyalı ürünler

Katalogda her hafta olduğu gibi birçok ihtiyaca cevap verecek ürünler uygun fiyata satılıyor. A101’de düzenli olarak satılmayan ve belirli sürelerde gelen bu ürünler müşteriler tarafından ilgi odağı oluyor. 2 Ağustos 2018 tarihli A101 Aktüel kataloğuna bakacak olursak genellikle ürünlerin elektronik olduğunu söyleyebiliriz.

ALTUS markalı AL1003 modelinde 3 çekmeceli derin dondurucu 2 Ağustos A101 Aktüelinin ilk sırasında yer alıyor. 4 yıldızlı derin dondurucu sınıfındaki bu ürünün değiştirilebilir kapı yönü özelliği en çok dikkat çeken özelliklerinden biri. Kapağın yüksekliği 62,5 cm, genişliği 54,5 cm. Kapağı isterseniz sağ tarafa isterseniz de sol tarafa takabiliyorsunuz. 182 litrelik brüt hacmi ve 3 çekmecesiyle A101’e gelecek olan bu ürün 2 yıl boyunca da garanti kapsamında tutuluyor. Fiyatı 499.00 TL.

2 Ağustos 2018 A101 Aktüelinde yer alan diğer ürünler ise Sunny markalı 2300 W gücündeki saç kurutma – fön makinesi. 2 farklı hız seçeneği bulunan bu ürünün soğuk hava üfleme başlığı, dar kurutma başlığı gibi ekleri bulunuyor. 2 yıl garantili olarak gelen ürün 49.95 TL. Aprilla markalı AHS – 2035 modelindeki saç düzleştirici ise 45W gücünde. LED ekrana sahip olan bu düzleştirici tarak görünümünde. Düzleştiricide yer alan plakalar en fazla 230 dereceye kadr yükselebiliyor. Güvenlik kilidi, ışıklı göstergesi bulunan ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında. Fiyatı ise 55.00 TL.

KTM – 2907 Çay Makinesi’de yine 2 Ağustos 2018 tarihli A101 Aktüel kataloğunun gözde ürünlerinden birisi. Hızlı kaynatma özelliği bulunan çay makinesi 2200 W güçle çalışıyor. Buda ne kadar büyük performansının olduğunun göstergesi diyebiliriz. Su haznesinin kapasitesi 1.8 Litre, çay demliğinin kapasitesi ise 0.9 Litre. Çıkarılabilir paslanmaz filtresi bulunan ürünün filtresini yıkayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra çay makinelerinde en büyük sorun rezistansların paslanması oluyordu. Bu üründe o yok, çünkü paslanmaz maddeden imal edilmiş ve gizlenmiş. İsterseniz su ısıtıcısı isterseniz de çay makinesi olarak kullanabileceğiniz bu ürün 2 yıl boyunca garantili. Fiyatı ise 74.95 TL.

Sinbo tarafından üretilen SSM – 2517W Modelindeki Waffle makinesi 2 Ağustos 2018 tarihli A101 aktüelinin bir diğer ürünü. 750 W gücündeki waffle makinesi, evde ya da ofisde kullanılması için imal edilmiş. Granit waffle pişirme yüzeyi bulunan ürün hem çabuk ısınıyor, dolayısıyla çabuk pişiriyor. Hem de yapışma gibi sorunlar meydana gelmiyor. Kilitleme sistemi bulunan Waffle makinesi sayesinde sıkıştırmanıza gerek kalmıyor. Ürünün depolaması da sorun değil. Çünkü dik konumda muhafaza edilebiliyor. 2 yıl boyunca garanti kapsamında olan Sinbo SSM 2517 Waffle Makinesi sadece 49.95 TL.

Evet! Geldik en devasa ürüne. Fiyat olarak özellikleriyle kıyaslandığında çok uygun bir şekilde satılan Huawei Türkiye garantili Honor 9 Lite, çıktığı andan itibaren tüm telefon piyasasını salladı. Uygun fiyatı, muhteşem tasarımı ve fiyatına göre “yok artık” denilecek özellikleriyle birlikte gelen Honor 9 Lite 4 farklı kameraya sahip. 2 tane ön, 2 tane arkada olmak üzere 4 kamera yer alıyor. Kameralardan 2 tanesi 13, geri kalan 2 tanesi ise 2 MP çözünürlüğe sahip. 5,65 inçlik devasa ekranı bulunan bu telefonda film izlemek ve oyun oynamak çok zevkli. 3 GB Ram, 32 GB Dahili hafıza (128 GB’a kadar yükseltilebiliyor), çift sim kart özelliği, android 8.0 (Oreo) yazılım sistemi, Yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu özelliği, 3000 mAh batarya gibi özellikleri bulunan bu telefon aynı zamanda 2 yıl boyunca garantili. Fiyatı ise sıkı durun sadece 1.199 TL.

2 Ağustos 2018 tarihli A101 Aktüel kataloğundaki mobilya ise Çok amaçlı bölmeli dolap olarak kendini gösteriyor. 120x85x35 cm ölçüleri bulunan bölmeli dolap toplam olarak 3 kapağa sahip. Orta tarafında ise bölme bulunuyor. Bu bölmeye mikrodalganızı, fırınınızı koyarak mutfakta kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer televizyonunuz küçükse oturma odası ya da salonda yine televizyon ünitesi niyetine de kullanılabilir. 179.95 TL’ye satılmakta olan bu ürün kredi kartına 8 taksitle alınabiliyor. Kapaklar haricinde dolabın ortasında yer alan bölmenin uzunluğu 60 cm, yüksekliği ise 44 cm. Ona göre ne koyacağınızı ölçülerine göre seçebilirsiniz.

2 Ağustos 2018 A101 Aktüeli bu şekilde. Birbirinden güzel her ihtiyaca uygun olan ürünler sıralanıyor. Eğer sizlerde bu ürünlere sahip olmak istiyorsanız aktüel tarihi geldikten hemen sonra A101 marketlerine gitmelisiniz. Çünkü stoklarla sınırlı bu ürünler hemen tükenebiliyor.

Aktüel Saati sitesinden aldığımız katalog bu şekilde. Ayrıca 3 Ağustos 2018 tarihli BİM Aktüel kataloğu da yayınlandı. Katalogda bisiklet, vantilatör gibi büyük ürünlerin yanı sıra çocuk oturaklı klozet kapağı, cam termos gibi ürünler yer alıyor.