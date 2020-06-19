A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamini bulunan besinler
Hastalık önleyici özelliği ile bilinen A vitamini, sağlık açısından çok önemli bir vitamindir. Doku, diş, kemik ve cildin korunmasında çok etkilidir. Peki A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylarıyla A vitamini...
A vitamini besin değerleri sayesinde hastalık önleyici olarak bilinmesinin yanı sıra sağlık açısından son derece faydalı bir vitamindir. A vitamini; doku, diş, kemik ve cildin korunmasını sağlar. Göz sağlığına da birebir gelmektedir. Peki A vitamini hangi besinlerde bulunur? A vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
A vitamininin faydaları
- Bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.
- Proteine dönüşmesi sebebiyle kemiklerin gelişmesini sağlar.
- Göz sağlığına birebirdir. Göz sağlığını korur, daha iyi görmeyi sağlar.
- Saç ve derinin sağlıklı oluşmasında yardımcıdır.
- Mide ve karaciğeri korur.
- Diş ve diş eti sağlığına çok faydalıdır.
- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin yumuşak olmasını ve parlak görünmesini sağlar.
A vitamini bakımından zengin olan besinler
- Havuç
- Şalgam
- Pırasa
- Mercimek
- Papatya
- Kabak
- Pazı
- Patates
- Ispanak
- Domates
- Bezelye
- Karpuz
- Kavun
- Kayısı
- Greyfurt
- Kuşkonmaz
- Brokoli
- Kırmızı biber
- Maydonoz
- Keçi ve inek sütü
- Yumurta
- Yoğurt
- Peynir
- Tavuk