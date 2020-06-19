A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamini bulunan besinler

A vitamini besin değerleri sayesinde hastalık önleyici olarak bilinmesinin yanı sıra sağlık açısından son derece faydalı bir vitamindir. A vitamini; doku, diş, kemik ve cildin korunmasını sağlar. Göz sağlığına da birebir gelmektedir. Peki A vitamini hangi besinlerde bulunur? A vitamininin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

A vitamininin faydaları

- Bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.

- Proteine dönüşmesi sebebiyle kemiklerin gelişmesini sağlar.

- Göz sağlığına birebirdir. Göz sağlığını korur, daha iyi görmeyi sağlar.

- Saç ve derinin sağlıklı oluşmasında yardımcıdır.

- Mide ve karaciğeri korur.

- Diş ve diş eti sağlığına çok faydalıdır.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin yumuşak olmasını ve parlak görünmesini sağlar.

A vitamini bakımından zengin olan besinler

- Havuç

- Şalgam

- Pırasa

- Mercimek

- Papatya

- Kabak

- Pazı

- Patates

- Ispanak

- Domates

- Bezelye

- Karpuz

- Kavun

- Kayısı

- Greyfurt

- Kuşkonmaz

- Brokoli

- Kırmızı biber

- Maydonoz

- Keçi ve inek sütü

- Yumurta

- Yoğurt

- Peynir

- Tavuk