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A vitamini nedir? A vitaminin vücuduma faydaları nelerdir? A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? A vitamini eksikliği nelere yol açıyor? A vitamini nelerde bulunur?

Sağlıklı bir vücut ve hastalıktan uzak bir yaşam deyince aklımıza A vitamini geliyor. İşte A vitaminin muhteşem etki alanları..

18 Ağustos 2019 Pazar 19:36
A vitamini nedir? A vitaminin vücuduma faydaları nelerdir? A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? A vitamini eksikliği nelere yol açıyor? A vitamini nelerde bulunur?

Mide, karaciğer, sağlıklı saç ve deri yapısı, diş ve diş eti, bağışıklık sistemi, kemik gelişimi ve göz sağlığı…

A vitamini nerdeyse bütün beden sağlığımızın baş destekçisi ve koruyucusu.

Bize düşen ise A vitaminimizi yeterli oranda tutmak, eksikliğine karşı gerekli yiyecekleri tüketmek.

Peki A vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Göz hastalıkları, çeşitli enfeksiyon rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama, saçta kepeklenme ve daha bir çoğu..

A vitamini nelerde bulunur?

Çoğunlukla hayvansal gıdalarda ve bazı bitkilerde bulunan A vitaminini elde etmek oldukça kolay.

İnek sütü, yumurta, peynir, yoğurt, somon, tavuk, keçi sütü… gibi hayvansal gıdaların tüketimiyle A vitamini eksikliğimizi kolayca giderebiliriz.

Havuç, ıspanak, şalgam, kavun, domates, pırasa, bezelye, karpuz, kayısı, maydanoz, brokoli ve nicesi..

Şayet hayvansal gıdaları tüketmeyi sevmeyenlerdenseniz yukarda saydığımız bitkisel ürünleri tüketerek de sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:36
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