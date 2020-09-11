"A takımı" hayali 17 yaşında gerçekleşen Şener Kaya'nın hedefi kalıcı olmak

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - İttifak Holding Konyaspor'un alt yapıdan kadrosuna geçirdiği genç orta saha oyuncusu Şener Kaya, A takımına yükselme hayalinin gerçek olduğunu belirterek takımda kalıcı olmak istediğini söyledi.

Şener Kaya, 13 yaşında altyapısına girdiği Konyaspor'da, A takımına nasıl yükseldiğinin öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Memleketi Bitlis'ten 4 yıl önce seçmeler için Konya'ya geldiğini belirten Şener, "O gün hazırlık maçları oynanıyordu. Ben de kendi yaş grubumun hazırlık maçında oynadım ve sergilediğim performansımla Konyaspor'un altyapısına girmeye hak kazandım." diye konuştu.

Şener Kaya, altyapı tesislerinin kendisi için bir yuva olduğunu ve tesislerde çok güzel arkadaşlıklar kurduğunu söyledi.

- "Takımda kalıcı olmak için çalışacağım"

Şimdiye kadar yaşadığı birçok güzel şeyin tesislerde kurdukları aile ortamından kaynaklandığını aktaran 17 yaşındaki genç yetenek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar elde ettiğimiz birçok başarı bu güçlü arkadaşlıklar sayesinde oldu. Buraya geldiğimde çok küçüktüm. Ailemden erken kopmuştum. Buradaki arkadaşlık ortamı ve hocalarımın davranışları beni hep iyi yönde etkiledi. Bu sayede arkadaşlarımın çoğu hedeflerine ulaştı. Benim de bu kapıdan girer girmez ilk kurduğum hayalim A takımına kadar yükselmekti. Çok çalışıp çaba gösterdim. Normalde bir çalışmam gerekiyorsa iki çalışmaya başladım. Bu sayede hedeflerimi gerçekleştirdim. A takımındayım. A takımına yükselerek ilk hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah şimdi süre alıp takımda kalıcı olmak için çalışacağım. A takımında belli bir süredir antrenmanlara da katılıyorum. Süre almak için pes etmeden çalışmalarıma devam edeceğim."

- "Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Altyapıda oynadığı dönemlerden beri Ömer Ali Şahiner ve Farouk Miya'yı örnek aldığını vurgulayan Şener, "Onların çalışma düzeni, stilleri çok hoşuma gidiyor. Benim tarzım da onlarınkine benziyor. Her zaman onları takip ediyor ve onlar gibi olmaya çalışıyorum. En nihayetinde de tüm sporcuların olduğu gibi Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bunun için de elimden geleni yapacağım." dedi.

- "Bülent Korkmaz hoca bize değer veriyor"

Şener, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kendilerine iyi niyetli ve babacan bir tavır gösterdiğini dile getirerek, "Bülent hoca, gelişmem için elinden geleni yapıyor ve gördüğü eksiklerimi yüzüme söylüyor. Hocamın sayesinde gelişimim çok hızlandı." ifadesini kullandı.

Korkmaz'ın altyapıdan gelenlerle de çok ilgilendiğini vurgulayan Şener Kaya, "Tüm bu çabaların boşa çıkmayacağını düşünüyorum. Bülent hocamız bize değer veriyor ve bu takımın bir parçası olduğumuzu hissettiriyor. İnşallah ileride şans verdiğinde bunu çok iyi değerlendiririz.13 yaşında geldiğim bu kulübün değişmez oyuncularından olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.