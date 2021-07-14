A News yayınına katılan Taliban yetkilisi: Türkiye ABD için Afganistan’da kalmamalı

Taliban Siyasi Ofis sözcülerinden Suheyl Şahin, A Haber'in İngilizce servisi olan A News'a konuştu.

Şahin, verdiği rörportajda Türkiye'nin Afganistan'a yönelik olası müdahalesine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ABD'nin isteğiyle Afganistan'a girmemesi gerektiğini ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"İşgalden sonra gelirlerse başımızın üzerinde yerleri var"

"Türkiye'nin, gelecekte bölgede oluşacak olan İslami bir hükümetle iyi ilişkileri olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kendileri için, imajları için, güvenilirlikleri için ve aynı zamanda İslami imajları için olumlu bir şeydir.

Ancak şu anda, AB'nin talebiyle bölgede kalacaklar. Halkın talebiyle değil.

Bizler bu işgalin sona ermesini istiyoruz. Şayet bu şekilde ülkede kalmaya devam ederlerse, halk bunu işgalin devamı olarak kabul edecektir. Bunun, Türkiye'nin İslami bir ülke olarak imajı için iyi olmayacağını düşünüyoruz.

Aynı zamanda, İslami bir ülke ile karşı karşıya gelmek de istemiyoruz. Bu yaşanmasını istemeyeceğimiz bir şey.

Önerimiz, Afganistan halkının talepleri ve istekleriyle çelişmekte olan bir karar almamaları.

Ancak (işgalin ardından) bir başka safhada gelirlerse, başımızın üzerinde yerleri var. Afganistan'daki her sahada rolleri, iş birlikleri, ortaklıkları olabilir. Afganistan halkı bu durumda onları içtenlikle karşılayacaktır.

Fakat şu aşamada başka ülkelerin, NATO ülkelerinin, ABD'nin talebiyle, bizim halkımızın aleyhine olduğu zaman, bu halde İslami bir ülke olarak onların böyle bir rol almalarını istemeyiz."

"Geçici bir anlaşmaya dahil olmasınlar"

Şahin, konuşmasının sonunda Türkiye'den isteklerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan ile olumlu ve tarihi ilişkileri olan büyük bir İslam ülkesi olarak Türkiye'den isteğim, Afganistan halkının aleyhine olan hiçbir işgal ve çalışma içerisinde yer almamaları. Bunun yerine Afganistan'ın geleceğinde güçlü bir dost ve ortak olmaya odaklanmaları. Bu onlar için de bizler için de, halkın yararına olmayacak geçici bir anlaşmaya dahil olmalarından daha iyi olur. Bu benim, onlardan kardeşçe isteğimdir."