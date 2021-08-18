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Spor A Millilerin programı belli oldu
Spor

A Millilerin programı belli oldu

Euro 2020’de büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takımımızın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 13:48:00 -
A Millilerin programı belli oldu

Euro 2020’de büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takımımızın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.


Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı. Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)

4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)

7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)

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