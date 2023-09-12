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Spor A Milliler Japonya karşısında
Spor

A Milliler Japonya karşısında

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:15:00 - 2023-09-12 15:50:05
A Milliler Japonya karşısında

A Milli Takımımız hazırlık maçında Japonya ile Belçika'da karşı karşıya geliyor.

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20' Japonya ikinci gole çok yaklaştı. Kubo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Kyogo Furuhashi çok net bir fısattan yararlanamadı.

15' GOL: Japonya, Atsuki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti!

12' Etkili geldik! Japonya savunmasının arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım'ın sağ çaprazdan uzak köşeye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

4' Salih Özcan sol kanattan koşu gösteren İrfan Can'ı görmek istedi ancak top İrfan Can topla buluşamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1' Karşılaşmaya Japonya başladı!

TÜRKİYE - JAPONYA

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.

JAPONYA: Osako, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Hiroki Ito, Morita, Endo, Junya Ito, Kamada, Mitoma, Ueda

STAT: Cegeka Arena
HAKEM: Allard Lindhout

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