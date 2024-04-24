A Milli Takım’la tanışma fırsatı lifebox’ta!

Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, lifebox’ta ücretli paketi olan mevcut veya yeni abonelerin katılabileceği bir çekiliş düzenlenecek. Kullanıcılar, 31 Temmuz tarihine kadar lifebox uygulamasındaki keşfet bölümünden başvurularını yapıp, çekilişe katılabilecekler. Çekiliş sonunda şanslı üç kullanıcı, A Milli Futbol Takımı’yla Riva Tesisleri’ndeki antrenmanda bir araya gelerek, bambaşka bir deneyimin parçası olacak.

lifebox kullananlar çok ayrıcalıklı

Gelişmiş teknolojileriyle kullanıcılarına sade ve kolay bir deneyim sağlayan lifebox, depolamanın ötesinde işlevlere de sahip. Kullanıcılar, otomatik yedekleme özelliği ile tüm fotoğraf ve videolarını lifebox’a ister Wi-Fi isterlerse hücresel veri ile anında yedekleyebiliyor ve verilerini orijinal kalitede saklayabiliyorlar. Ayrıca lifebox’a yedekledikleri rehberi telefonlarına geri yükleyebiliyor ve tekrarlayan kayıtları teke düşürebiliyorlar. lifebox yapay zekâ yardımıyla kişi, nesne, zaman ve konum tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikâyeler oluşturabiliyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile görselleri özel filtre, efekt ve çerçevelerle özgünleştirebilen lifebox çıkartmalarla da anılara eğlence katıyor. lifebox, kullanıcıları sosyal medyada paylaşacağı fotoğrafa karar veremediği zaman ise platformun Photopick fotoğraf analizi özelliğini kullanarak hangisinin daha çok beğeni alacağını görebiliyor.

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